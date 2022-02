“Usted está durmiendo con el enemigo”: Julio Sánchez Cristo a Enrique Peñalosa

Durante una entrevista que concedió el precandidato presidencial Enrique Peñalosa a W Radio para hablar acerca de la posición de la Coalición de la Experiencia frente a las denuncias que hay contra uno de sus miembros, Alejandro Char, de supuesta corrupción, el director de la emisora, Julio Sánchez Cristo, le hizo una reflexión al exalcalde por su adhesión al Partido de la U y su discurso contra la corrupción.

“Usted es un hombre que no ha estado salpicado por ningún tema de corrupción, de intriga, de buscar un puesto, nada de eso, pero doctor Peñalosa, este país llegó a un nivel deterioro que hasta a usted se le puede acabar ese discurso y no porque este permeado de una hoja de vida de corrupción, sino que el discurso de la corrupción a usted se le acabó y es por ser el candidato de uno de los partidos que ha liderado la corrupción en Colombia, terminó inscrito el Partido de La U de donde salieron los ñoños, la relación perversa con la Corte Suprema de Justicia; usted no tiene nada que ver con eso, pero desafortunadamente se le acaba el discurso”, señaló.

Frente a la posición que le señaló Cristo, Peñalosa respondió: “Es cierto que en el Partido de la U ha tenido problemas graves y en todos los partidos colombianos ha habido problema de corrupción y eso es lo que hay que acabar, pero también ha habido gente buena, correcta, que ha hecho un trabajo serio y eso es lo que toca depurar. ¿Cómo participa uno en política?”

Julio le acepta que efectivamente necesitaba un respaldo político para poderse lanzar a la Presidencia, ya que no alcanzó el umbral de firmas para lanzarse como independiente, pero que eso no evitaba que sea equiparado con los diferentes corruptos que han salido del Partido de la U.

“Lo están depurando con las familias de los ñoños, los Lyons y todo lo que tiene que ver con la corrupción del gobierno anterior, recuerde que a Juan Manuel Santos lo terminaron eligiendo los Ñoños y quedaron con todo el poder político de una región… Le deseo suerte doctor Peñalosa, pero el discurso de la corrupción se acabó”, comentó el director de La W.

“Mire Julio, usted puede estar totalmente seguro que voy a gobernar en la Presidencia de la misma manera que lo hice en la Alcaldía, llevando gente transparente, excelente. Además, no vamos a tolerar la corrupción y la vamos a castigar… No le voy a dar cuotas a ningún corrupto”, enfatizó Peñalosa y Julio le contestó: “Yo le creo, pero usted entienda que está durmiendo con el enemigo y solo usted podrá cuidarse”.