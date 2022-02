Revelan audios comprometedores de corrupción electoral del caso Merlano

A través de su cuenta de Twitter, el abogado Miguel Ángel del Río, abogado de la exsenadora prófuga Aida Merlano, hizo nuevas revelaciones sobre el escándalo de compra de votos que envuelve a la exsenadora y a varias familias de la Costa Atlántica.

El jurista revela una conversación entre Aida Merlano y Julio Gerlein en el que a su juicio se muestra cómo la campaña de Merlano “recibió dineros de Servifinanza, la empresa de los Char y de Faisal Cure en la compra de votos. Esto no es un juego político. Son delitos que involucran las mafias de la costa”.

A través de su cuenta de Twitter, el abogado indicó que revelará nuevos audios. En el audio se escucha al contratista Julio Gerlein que le reclama a la excongresista Aida Merlano por haber aportado 12 mil millones de pesos para su campaña al Congreso.

“Yo puse 12 mil millones de pesos, toda la plata que tengo, yo no tenía un centavo partido por mitad, ¿Cuántos préstamos salieron a nombre mío de Servifinanza?, Dame esos datos tan pronto como puedas. No te imaginas la cantidad de plata que yo me gasté en esa vaina”, dice Gerlein.

Por otro lado, la congresista Merlano le contesta que eso no puede ser pues “el mismo Alejandro dijo que él iba a poner 6 mil, que los iba a poner Faisa, y tú nada más 6 mil”. Sin embargo, el contratista responde indicándole las fechas de los desembolsos que se habrían hecho en enero y febrero de 2018. “Yo no digo mentiras”, dice el contratista.

Conozca el audio completo a continuación: