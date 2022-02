Carlos Quintana terminó su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno 2022

El esquiador Carlos Quintana realizó su segunda participación en los Juegos Olímpicos de Invierno este 11 de febrero y, con ella, terminó su actuación en estas justas olímpicas.

Luego de haberse medido en la categoría estilo libre, Carlos Quintana estuvo en la prueba de los 15 km estilo clásico del esquí de fondo en la cual terminó en el puesto 95, con un tiempo de 55:41.9.

“Esto no se compara con nada. Yo he estado en Mundial de Biatlón, clasifiqué a Mundial de Triatlón, pero no fui; estuve en el Mundial de Esquí, pero nada que ver. Todo es una fiesta, todo es un espectáculo con la gente que nos rodea”, dijo Quintana para Claro Sports.

“La verdad hoy no fue mi día. Físicamente no me encontraba porque normalmente para mis condiciones esta pista se me debería dar perfecto, pero desde la salida no tenía con qué”, explicó el esquiador.

En esta competencia el oro fue para Ivo Niskanen, de Finlandia, con un tiempo de 37:54.8; la medalla de plata para el representante del Comité Olímpico Ruso, Alexander Bolshunov, con una marca de 38:18.0; y el tercero en el podio con medalla de bronce fue el noruego Johannes Hoesflot Klaebo, quien terminó con 38:32.3.