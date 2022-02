Ingrid Betancourt será denunciada penalmente por el senador Miguel Ángel Pinto

El senador del Partido Liberal, Miguel Ángel Pinto, denunciará penalmente a la candidata presidencial Ingrid Betancourt por el delito de calumnia.

La acción legal será interpuesta debido a que, en el debate de la Universidad del Norte, Betancourt lo relacionó con el narcotráfico.

“Hay personas que han aceptado apoyos de personas vinculadas con el narcotráfico, Miguel Ángel Pinto. Esto es con voluntad política, ¿qué va a hacer mi gobierno? Tomar decisiones, no echar discursos, no abrazarse, no darse palmaditas en la espalda”, dijo la aspirante presidencial.

Y es que Pinto anunció su apoyo a la precandidatura presidencial de Alejandro Gaviria, lo que generó el rechazo de la candidata del partido Verde Oxígeno.

“Mi vida política la he hecho a pulso y con toda transparencia. No permitiré que atenten contra mi honra con expresiones mentirosas y sin sustento. Nos veremos en los estrados judiciales como debe ser”, advirtió el senador.