Taxistas de Bucaramanga pueden operar de nuevo en el túnel del aeropuerto Palonegro

Luego de varias conversaciones entre autoridades y taxistas, se concluyó que el gremio de la mancha amarilla podrá volver a hacer sus recorridos en el aeropuerto de Bucaramanga.

Richard Lizcano, un taxista, dijo que se cobrará tres mil pesos para poder ingresar al túnel de Palonegro, es decir, que la tarifa sigue igual que en años anteriores, sin embargo, no quedaron contentos con la decisión, ya que aseguran que esa zona no es privada y no debería cobrarse.

"Llegaron a unos acuerdos, y a partir de hoy se puede ingresar al túnel del Palonegro, lo que nosotros estábamos inquietos era por el cobro, que nos ponían de cinco mil pesos, eso se arregló, y se estableció que venía igual, y ahora quedó por tres mil pesos".

Por su parte, Aeropuertos del Oriente emitió un comunicado confirmando la noticia e indicando que el servicio se reestableció con la participación de empresas de taxis, servicio intermunicipal, veedurías de los conductores que operan en el terminal de aéreo.

"Las partes encontraron puntos de entendimiento para garantizar la prestación ordenada y segura de este importante servicio de transporte para los pasajeros, en todas sus modalidades".