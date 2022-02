Enrique Vives continúa con su proceso jurídico luego de indemnizar a algunos familiares de las víctimas

Luego de conocerse de que algunos familiares de la tragedia ocurrida en Gaira el 13 de septiembre de 2021 recibieron una indemnización por parte de la póliza de seguros del vehículo que los atropelló, se ha especulado sobre el proceso que se adelanta en contra de Enrique Vives, quien actualmente se encuentra en su casa con detención domiciliaria.

Al consultar a los abogados que han estado presente en cada momento de este proceso jurídico, confirmaron a la W Radio que no es cierto que Vives Caballero quedará en libertad, teniendo en cuenta que el juicio en su contra sigue su curso.

“Una persona que asesina a otra no puede quedar en libertad por una indemnización, él va a recibir son unos beneficios al momento de la condena. Al momento de indemnizar no queda absuelto es totalmente improbable absurdo, no está dentro del Sistema Penal Acusatorio Colombiano que una vez tú asesines a una persona quedes en libertad luego de que indemnices”, afirmó Ricardo Robles abogado de Brayan Añez, único sobreviviente de la tragedia.

Según el jurista. lo que puede cambiar con esta indemnización es que cambia el tipo de delito contra Enrique Vives, que ya no sería dolo eventual sino culposo.

De otra parte, el abogado de Rodrigo Martínez, representante de dos de las víctimas dijo que: “se hizo una solicitud de una variación de la calificación jurídica, de homicidio con dolo eventual a homicidio culposo, las denuncias por homicidios no se pueden retirar, algunos abogados no van a continuar con el proceso, pero eso no quiere decir que el proceso no siga”.

Sobre Brayan Añez se conoció que no ha recibido ningún dinero, teniendo en cuenta que su proceso médico para determinar el daño causado por el accidente, no ha terminado.

La audiencia preparatoria está citada para el 3 de marzo, donde el ente acusador y el abogado de Vives defenderán su versión con evidencias y argumentos técnicos sobre lo que sucedió la madrugada del siniestro en la doble calzada en el sector de Gaira.