“Las responsabilidades son individuales”: Sandra Ramírez

Sandra Milena Ramírez, es la carta del partido Cambio Radical, casada con el actual representante a la Cámara Franklin del Cristo Lozano de la Ossa, quien fue protagonista en la más reciente columna publicada en la revista Cambio, ‘La heredera Radical’ de Yohir Akerman.

En esta publicación se habla además de que Sandra Ramírez se le acaba de cumplir una inhabilidad por 10 años, por inscribirse como candidata a diputada estando inhabilitada y al resultar elegida, tomar posesión del cargo.

La candidata en diálogo con la W Radio, se refirió al tema y afirmó que ya pagó el tiempo por lo que decidió postular su cargo de elección popular, “jamás he sido cuestionada por temas de corrupción ni por malos manejos de recursos públicos, mi inhabilidad fue porque estuve un día en el cargo de Secretaria de Planeación Departamental, la norma dice que no se debe ostentar un cargo público antes de su inscripción; no tuve tiempo de beneficiarme en nada, pienso que fue injusta, pero pagué ya esa sanción y tengo derecho a postular mi nombre a un cargo de elección popular”.

Además de eso en la columna se habla de su suegro, Franklin Lozano Pimienta, una de las personas que firmó el manuscrito del Pacto de Chibolo, al respecto del tema afirmó que no debe ser juzgada por responsabilidades individuales.

“Mi suegro es un anciano de 87 años, cuando fui diputada no conocía al que hoy es mi esposo, así que pensar que estoy heredando de una persona que no conocía hace más de 15 años no es posible”, dijo Ramírez.

Asegura que su proyecto político busca beneficiar al departamento del Magdalena, “yo empecé a hacer política en el 2007 y lo que he hecho me lo he ganado a pulso”, puntualizó.