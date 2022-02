Procuraduría todavía no ha conceptuado sobre la Ley de Garantías a la Corte Constitucional

Colombia

Aunque la semana pasada la Corte Constitucional declaró la urgencia nacional para estudiar de manera inmediata las demandas contra la Ley de Presupuesto, que modificaría la Ley de Garantías en plena época electoral, la Procuraduría emitió un comunicado explicando que aún no ha enviado su respectivo concepto porque la Corte Constitucional no ha dado traslado al Ministerio Público para dar concepto, por tanto aún no se puede hacer pronunciamiento.

Este es el comunicado

1. En 2021, la Procuraduría presentó ante la Corte Constitucional 116 conceptos, todos dentro de los términos y tiempos establecidos en la Ley.

2. Frente a las demandas presentadas en noviembre contra el artículo 124 de la ley 2159 2021, denominada Ley de Garantías, a la fecha, la Corte Constitucional no ha dado traslado a la Procuraduría para dar concepto, por tanto aún no se puede hacer pronunciamiento.

3. Una vez el Ministerio Público reciba el proceso, tiene un término máximo de 20 días para presentar su posición, según lo dispuesto por la Ley.