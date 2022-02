En un colegio de El Banco se robaron el cableado eléctrico instalado hace unos días

#Contrareloj Hace tan solo unos días se hicieron unas adecuaciones en la institución educativa Marco Fidel Suárez sede de la I.E.D. Santa Teresa de Jesús de El Banco, Magdalena, pero para sorpresa de todos se robaron lo que ya se había instalado.

“La parte eléctrica se había mandado a arreglar dos veces el año anterior, así como se arregló así se la robaron nuevamente, ya se estaba terminando el proceso y no sabemos qué pasó porque nuevamente hurtaron el cableado”, afirmó el rector del colegio, Rafael Lorduy Milanes.

Ante esta situación las clases fueron suspendidas por lo que los estudiantes tuvieron que ser trasladados hasta otra sede del colegio para que no se vieran afectados, sin embargo, los padres de familia no están conformes teniendo en cuenta que son niños de primaria que deben asistir en la jornada de la tarde. “Para que no se atrasen en el cronograma académico del 2022 los tenemos en otra sede en jornada contraria”, dijo el rector.

El llamado que hacen los estudiantes directivos y padres de familia es que se tomen cartas en el asunto, reforzando la seguridad y garantizando el regreso a las aulas como debe ser.