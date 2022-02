Gilmar Bolívar: El futbolista colombiano en Ucrania

Para no perderse. Contrarreloj con Gilmar Bolívar

Hace casi un año Gilmar Bolívar llegó a Ucrania por contactos de su empresario. Nunca se imaginó que allí viviría una tensión bélica de nivel mundial. Sin embargo, no se queja y al contrario, dice estar conforme: “Hasta ahora me siento bien en esta ciudad. Uno escucha noticias y nos dicen que debemos estar pendientes, pero mi carrera no se ha visto afectada.”

Bolívar está en Lviv, Leopolis, una ciudad con 6 mil habitantes al oeste de Ucrania y que está muy cerca de la frontera de ese país con Polonia. Su equipo es el FC Karpaty Halych que milita en la segunda división del fútbol de ese país. Aunque agradecido por la oportunidad de estar en Europa, Bolívar no niega que hay incertidumbre: " La situación genera bastantes dudas e incertidumbre a la vez. Lo que se ve es que la amenaza es por parte de Rusia y estamos atentos a ver que va sucediendo en el día a día”.

Por ahora en Ucrania no hay fútbol por la temporada invernal y en teoría el equipo de Gilmar Bolívar debe empezar a competir a finales de marzo. Aunque dada la situación, “parece difícil” admite el futbolista.