La “gripa criolla” que puso en jaque el Congreso del Polo Democrático

Colombia

W Radio conoció que el pasado viernes 11 de febrero, el concejal Álvaro Argote, por el Polo Democrático, se retiró de la sesión del Concejo de Bogotá, argumentado incapacidad médica por tener síntomas de una gripa que él llama “criolla”.

Según aseguró Argote, le resultaba mejor retirarse para no generar inconvenientes y, por eso mismo, presentaba su excusa médica para asilarse. Así lo expresó justo antes de retirarse:

“Para pedirle, señor presidente, que una vez registrado me pueda retirar pacíficamente de esta sesión. Le he radicado allá una cuestión que dice certificado médico y aislamiento preventivo. Les quiero decir también que sí, tengo una gripa, pero es una gripa criolla –creo yo–. Anoche me hice prueba, no tengo ningún síntoma para esta cosa del tal ‘Sears’ y mi gripa es criolla, pero, de todas maneras, a prudente distancia, estamos aquí y voy a incorporarme la sesión a través de internet por prevención”.

Sin embargo, este medio conoció que, luego de su retiro de la sesión del Concejo de Bogotá y consciente de su situación médica, Álvaro Argote asistió al V Congreso del Polo Democrático los días 11 y 13 de febrero. En el evento había más de 400 personas.

Además, este medio también tuvo acceso a su prueba PCR para COVID-19 realizada el 11 de febrero, es decir, el mismo viernes de la sesión del Congreso. La prueba salió positiva el día 13, alertando a todas las personas que estaban en esta reunión.

Al contactar al equipo de prensa del concejal Argote, estos remiten uno de los párrafos de los nuevos lineamientos del aislamiento en Colombia que regula el Ministerio de Salud.

Sin embargo, no concuerdan éstas nuevas directrices con el caso del concejal, ya que él mismo aseguró que se debía aislar por su “gripa criolla”.