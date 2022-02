“Yaser tiene que ser más colectivo”: DT de Envigado le hizo un llamado de atención al futbolista

Yaser Asprilla de Envigado F. C. y Christian Marrugo de Aguilas Doradas Rionegro / Colprensa / Luis Benavides / Cont

Este martes Envigado perdió 1-2 ante Atlético Nacional por la fecha 7 de la Liga Colombiana. En dicho partido, el joven futbolista Yaser Asprilla disputó su segundo encuentro en calidad de cedido para el cuadro ‘naranja’, luego de que el Watford de Inglaterra adquiriera sus servicios.

Luego del juego, el técnico Alberto Suárez habló en conferencia de prensa sobre la presentación de su equipo, pero hizo énfasis en un tema específico: la individualidad que está teniendo últimamente Yaser Asprilla.

“No suelo hacer esto. La mejor forma de acompañar a Yaser es que entienda que hay 10 alrededor de él. Es que a veces cree que es él y los otros 10 no existen. Yo le puedo poner a Maradona, a Pelé y a Messi al lado, y si él no la comparte se va a meter en problemas, entonces la mejor forma es que él se vea, mostrarle los videos y que entienda que el fútbol es colectivo, que no puede pretender sacarse a los 10 del rival y después rematar al arco”, expresó el técnico Suárez.

“Es un mensaje público que le mando, ojalá lo entienda porque es con cariño, con amor, pero el acompañamiento parte de él. Usted puede tener la mejor compañía, pero si no se le acerca va a ser muy difícil. Sin embargo, quien juegue al lado de él tiene que generar la sociedad suficiente como para compartir las responsabilidades porque tampoco a él se le puede cargar toda la responsabilidad de la creación del equipo. El equipo era otro sin Yaser y debería ser mejor con Yaser, siendo Yaser un gran jugador porque lo demostró, pero él tiene que ser más colectivo y eso es parte del aprendizaje”, agregó.

Aunque si bien el entrenador aseguró que su mensaje no es malintencionado, causó bastante polémica en la opinión pública, ya que algunos aseguran que este tipo de comentarios se deben hacer en la interna del equipo, mientras otros están de acuerdo con la intención.

Asprilla de 18 años, es formado en la cantera del equipo envigadereño, para el cual hasta el anterior semestre había jugado 22 partidos, aportando 5 goles y una asistencia. Por su parte, fue convocado a la Selección Colombia para el juego amistoso contra Honduras y los últimos dos partidos en Eliminatorias.

Yaser estará cedido en Envigado hasta junio del presente año, posteriormente se unirá a la pretemporada del Watford, que decidirá si mantiene al jugador para una nueva campaña o lo presta nuevamente.