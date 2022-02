Hollman Morris denunciará penalmente a Enrique Peñalosa

Este viernes el candidato al senado de Fuerza Ciudadana, Hollman Morris, denunciará penalmente ante la Fiscalía General de la Nación al candidato presidencial Enrique Peñalosa, la alcaldesa Claudia López, el exgerente Andrés Escobar, y el gerente actual de la Empresa Metro, José Leonidas Narváez.

Hollman Morris en Al Oído expresó: “la denuncia tiene como fundamento los hallazgos de la auditoria 103 de la Contraloría de Bogotá de diciembre 2021, que configuran el delito de celebración indebida de contratos en el Proyecto Metro Elevado. Los denuncio penalmente para salvarle al país y a Bogotá más de $22 billones”.

¿A retirar las vallas Katherine Miranda?

La sala plena del CNE votó negativo una ponencia que ordenaba archivar la queja contra Katherine Miranda. Por consiguiente, se está estudiando la posibilidad de dar apertura a investigación sobre ese particular, pero aún no hay ponencia definitiva porque no se a sometido a aprobación de la sala.

La eventual apertura es contra Katherine Miranda por una posible vulneración de los derechos al buen nombre de la exministra Karen Abudinen.

En el día de mañana podría conocerse la decisión si entra a votación. Por el momento, las vallas de Miranda podrán seguir, recuerden que el texto de la valla es: “que no nos abudineen el país”.

Reflexión de Al Oído en la voz de Martín Rivera, concejal de Bogotá

El concejal Martin Rivera, del Partido Verde, dejó un mensaje a propósito del peligroso acto de encapuchados sacando a Sergio Fajardo de la Universidad Tecnológica de Pereira.

“Habla mucho de nosotros como sociedad que no se le permita el ingreso a una universidad pública simplemente por pensar diferente, hay un reto enorme de convocar desde el respeto, desde la inspiración de poder demostrar que podemos pensar diferente sin ser enemigos”, indicó.

En el encabezado escuche el audio completo de Al Oído con Catalina Suárez.