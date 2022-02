“Una cosa es comprar y otra cosa es colocar votos”: Laureano Acuña sobre señalamientos por presunta compra de votos

El pasado 16 de febrero, el abogado de la excongresista Aida Merlano, Miguel Ángel del Río, reveló un audio del pasado mes de noviembre que comprometería al senador Laureano Acuña, quien milita en el Partido Conservador y es conocido como el ‘Gato Volador’. Además, es miembro del Comité de Ética en el Senado.

El audio publicado por Del Río, de dos minutos y veinte segundos, ocurrió en medio de una sesión del Congreso, cuando Acuña conversaba con Edison Massa, candidato a la Cámara de Representantes por el partido Vamos Juntos. En este, se escucha a ambos congresistas hablar sobre la presunta compra de 70.000 votos en el Atlántico en estas elecciones.

Al respecto, en diálogo con La W, el congresista aseguró que ha sido una víctima de este escándalo y sostuvo que “aquí hay una guerra del abogado Miguel Ángel del Río por tratar de desvirtuar la campaña presidencial de Alejandro Char”.

En su defensa, Acuña manifestó: “Una cosa es comprar y otra cosa es colocar votos. Yo no he hablado del término de comprar votos, si yo utilizara ese término de ‘comprar’, solamente a un inocente en política le pasa en la cabeza”.

En cuanto a los chats compartidos por Del Río, en donde habría dicho que “le zamparía dos tiros” al alcalde de Malambo, Rumenigge Monsalve, Acuña aseguró que es un montaje.

“Es un refrito, me da tristeza que no tengan claridad sobre un supuesto chat de hace ocho meses atrás donde hicieron un montaje para colocar esas palabras en una disputa que aparentemente tenía con el alcalde de Malambo y eso mismo lo denuncié en la Fiscalía”, expresó.

Igualmente, indicó que no está vinculado a la campaña de Char y que siempre fue contradictor de la entonces congresista Aída Merlano.

“Nunca he estado en la misma orilla de ella, ¿qué amistad habría ahí? No entiendo por qué me quieren llevar a una situación que no hace parte de mi vida política y personal”, respondió.