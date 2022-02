“No sé que quiso decir con lo de que iba a reunirse conmigo”: Margarita Cabello sobre supuestas conversaciones de Laureano Acuña

Al terminar el Comité Regional de Control Electoral en el Atlántico, que se llevó a cabo con los personeros de los municipios del departamento, la procuradora Margarita Cabello se pronunció sobre las conversaciones en las que habría sido mencionada por el senador Laureano Acuña.

En los chats difundidos por el abogado Miguel Ángel Del Río y que fueron noticia en junio de 2021, se observa como aparentemente Acuña asegura tener una reunión planeada con la funcionaria para hablar sobre el Hospital de Malambo y un supuesto manejo dentro del mismo.

Sobre esto, la procuradora aseveró que esas son discusiones políticas que no interrumpirían los procesos investigativos que se están ejecutando.

“Los comentarios de los chat en donde dice que iba reunirse conmigo, esas son discusiones políticas que se las dejamos a ellos. Eso no va evitar que yo siga con mi investigación”, afirmó Cabello.

Así mismo, reiteró que se ha cruzado con Acuña muy pocas veces y que cualquier persona, así sea funcionario público, puede solicitar citas con la Procuraduría para radicar sus respectivas quejas.

“Que yo sepa no me he reunido con él. Los ciudadanos cualquiera, incluso los congresistas, pueden pedirme citas si así lo quieren para colocarme quejas de lo que pasa en sus municipios. No sé qué quiso decir cuando dijo que iba a reunirse conmigo, no quiero meterme en esa discusión política. En temas políticos durante tiempos políticos la Procuraduría General no se mete”, aseguró la funcionaria.