Niños de Salaminita, Magdalena, llevan tres años recibiendo clases en un rancho de palma

A 20 minutos de Fundación, sobre la carretera que conduce a Pivijay, en Magdalena, se creó en los años 80 un corregimiento llamado Salaminita. El cual fue víctima de la violencia en 1999, cuando llegaron cerca de 30 paramilitares, citaron a toda la comunidad y asesinaron a la inspectora de Policía, a dos jóvenes, y obligaron a los demás a salir del pueblo.

Luego de varios años la comunidad llegó a su lugar de origen, sin embargo, todavía tienen muchas necesidades, una de ellas es la falta de una institución educativa que les permita a los niños recibir su formación académica.

“Los niños están recibiendo clases en unos ranchitos que hemos construido, tenemos uno de palma que construimos hace 10 años, que ya se está cayendo y hay otro grupo de niños que dan clases en un kiosco que de noche es una cantina, es triste ver como los menores dan clases en este sitio”, dijo Leza Daza, líder de Salaminita.

Luego de varios años de lucha fueron beneficiados de una sentencia que obliga al estado a repararlos, dentro de esa reparación está la construcción del colegio que hasta el momento no se ha hecho efectivo.

Le puede interesar:

En un colegio de El Banco se robaron el cableado eléctrico instalado hace pocos días

“En cuanto a la educación Lo hemos visibilizado cada año, los niños están dando clase en tierra, no tienen un baño donde puedan hacer sus necesidades, en Salaminita no hay agua, tenemos una sentencia, pero tal parece que el estado no le da la gana de venir, en la sentencia está la construcción del colegio, el puesto de salud, pero desafortunadamente no se ponen de acuerdo y cumplen esa orden”, anotó la líder social.

36 niños tienen intactas las ganas de estudiar por lo que hacen un llamado al estado para que tome cartas en el asunto e inicie la construcción del colegio.

La población anunció un cierre de la vía la próxima semana si no tienen una respuesta por parte del estado.