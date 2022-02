¿Por qué al senador Laureano Acuña le dicen ‘El gato volador’?

El senador del Partido Conservador Laureano Acuña habló en La W Radio acerca de las acusaciones que pesan en su contra por presunta compra de votos y en medio del diálogo, explicó por qué le dicen ‘El Gato Volador’.

“Fue muy curioso porque me pusieron el apodo cuando fui Concejal de Barranquilla… El tema del gato es por el color de mis ojos, los tengo muy claros. Además, nosotros teníamos una mayoría en el Concejo y venía la elección de una junta directiva, yo aspiraba a ser presidente de esa corporación, pero el día de la elección ya tenían otra mayoría y me quedé en minoría, justo para esa época estaba de moda la canción ‘el gato volador’ y pues así me quedé”, contó.

Aparte de la anécdota de su apodo, comentó que ha sido una víctima del escándalo de compra de votos y sostuvo que “aquí hay una guerra del abogado Miguel Ángel del Río por tratar de desvirtuar la campaña presidencial de Alejandro Char”.

En su defensa, Acuña manifestó: “Una cosa es comprar y otra cosa es colocar votos. Yo no he hablado del término de comprar votos, si yo utilizara ese término de ‘comprar’, solamente a un inocente en política le pasa en la cabeza”.

Por su parte, el abogado Miguel Ángel del Río relató en W Radio que Acuña “desde que era joven era el mochilero de los Gerlein, el famoso mochilero de los Gerlein que llevaba dinero comprando votos en las calles en los barrios populares de Barranquilla, del Atlántico ha sido un bandido toda la vida y no le ha pasado absolutamente nada”.