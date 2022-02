Contraloría proyecta archivar investigación en caso Navelena, consorcio que recuperaría el Magdalena

Colombia

Se vendría otro archivo del caso Odebrecht, pues la Contraloría General de la República contempla archivar el proceso de responsabilidad fiscal por $193.520 millones de pesos, sobre el caso Cormagdalena / Navelena, pues dice que “no existió un pago injustificado de valores reconocidos en la liquidación, a título de compensación por la terminación del contrato APP 001 en 2014, en etapa de preconstrucción”.

El ente de control advirtió que cuando se hizo la estructura del negocio Navelena no se estableció un valor estimado la preparación y realización de la construcción. No obstante, la Contraloría señaló que esto no se puede considerar detrimento de lo invertido en esta obra.

La investigación fiscal recae en Navelena, y sus socios Odebrecht y Valorcon, firma del barranquillero Julio Gerlein, uno de los presuntos financiadores de Aida Merlano en la supuesta compra de votos; así como exfuncionarios de Cormagdalena.

Aún falta que esto sea ratificado o no por el contralor Felipe Córdoba.

Recordemos que la investigación se abrió en 2017 por la falta de soportes en los gastos y costos reconocidos y pagados durante la liquidación del contrato que buscaba lograr la navegabilidad del río Magdalena.