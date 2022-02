Definidos los miembros de Grupo Argos que decidirán sobre la segunda oferta de Gilinski

Los accionistas del Grupo Argos definieron este lunes que los miembros independientes de la Junta Directiva decidirán sobre la segunda oferta de Gilinski.

Específicamente quienes deliberarán en los próximos días serán: Rosario Córdoba, consultora independiente y magíster en Economía de la Universidad de los Andes; Claudia Betancourt, gerente de Amalfi; Ana Cristina Arango, director de Inversiones el Yarumo; Armando Montenegro, Chairman de BTG Pactual Colombia y Jorge Uribe, consultor independiente y MBA de Xavier University.

Teniendo en cuenta que se están adelantando OPA simultáneas por acciones de Grupo Sura y Grupo Nutresa, la entidad señaló que Gonzalo Alberto Pérez, presidente de Grupo Sura y Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa, no participarán en su calidad de miembros de la Junta Directiva de Grupo Argos en las deliberaciones y decisiones.

“La Junta Directiva de Grupo Argos adelantará un análisis integral de las ofertas, considerando, entre otros, los estudios realizados por un grupo de asesores nacionales e internacionales sobre los aspectos económicos, legales y de alineación estratégica de las mismas, sobre las que se pronunciará oportunamente”, apuntó la entidad.

Las siguientes reuniones serán las de los accionistas del Grupo Sura, el 22 de febrero a las 10:00 a.m. en el mismo punto de encuentro. Ese mismo día, los participantes de Cementos Argos se verán sobre las 11:00 a.m. en el Centro Empresarial Buenavista. Los últimos en reunirse serán los integrantes de Grupo Nutresa, quienes fueron citados para el 24 de febrero a las 10:00 a.m., en el Centro Empresarial El Poblado de la Cámara de Comercio de Medellín.