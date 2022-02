La ANI le gana arbitraje a la Sociedad Portuaria de Buenaventura

La decisión la tomó un Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, el cual no accedió a ninguna de las pretensiones del concesionario a cargo de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura que buscaba recibir, por parte de la Nación, medio billón de pesos, esto debido a un supuesto desequilibrio económico del contrato, como consecuencia de la no profundización del canal de acceso al puerto y del efecto económico de la pandemia por el COVID-19.

Ante el escenario, el vicepresidente Jurídico de la Agencia Nacional de Infraestructura, Fernando Ramírez, destacó el trabajo realizado del equipo jurídico para que la Agencia saliera triunfante en dicho conflicto, explicando “una de las pretensiones del concesionario tenía que ver con los supuestos ingresos económicos que el puerto dejó de recibir debido a la no profundización del canal de acceso; sin embargo, y tal como lo confirmó el Tribunal, esta responsabilidad no es de la ANI. No obstante, seguiremos trabajando en equipo para lograr unas mejores condiciones que permitan una mayor accesibilidad de los diferentes tipos de buque en el puerto”.

Por otro lado, el vicepresidente Ramírez, manifestó que “así mismo, se pudo demostrar que no hay ninguna afectación al contrato de concesión, que está bien concebido, y que en este caso no aplican las consecuencias económicas del llamado efecto Covid. Nos sentimos muy orgullosos de todo el trabajo realizado desde la ANI para lograr esta decisión”.

La ANI finalmente aseguró que seguirá trabajando para mejorar las condiciones de accesibilidad al puerto, teniendo en cuenta la importancia que tiene el mismo para el país por su ubicación geográfica.