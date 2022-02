“No lo veo posible”: experto sobre posible intervención militar de la Otan ante tensión en Ucrania

El analista internacional Andres Serbin estuvo en Contrarreloj de W Radio para hablar sobre la tensión que se vive en Ucrania luego de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconociera la independencia de Donetsk y Lugansk.

“Evidentemente es un paso adelante en el sentido de la escalada. Era previsible porque desde hace unos días el parlamento ruso le había pedido ese reconocimiento al presidente, por lo que tomó la decisión sobre estas dos repúblicas”, señaló.

“Desde luego avanzó sobre lo que eran los Acuerdos de Minsk de 2014-2015 que no se habían cumplido por parte de Ucrania”, agregó.

Asimismo, dio su punto de vista sobre una posible intervención militar por parte de la Otan ante la crisis en Ucrania.

“Por el momento no lo veo posible porque Ucrania no es miembro de la Otan. Lo que si es probable es que haya reacciones con algunas sanciones con carácter económico. Lo llamativo es que Estados Unidos, luego de anunciar sanciones a Rusia, aún no lo ha hecho”, mencionó.

Sobre la cumbre entre Putin y Biden anunciada por Macrón, dijo: “presumo que la reacción de Estados Unidos, luego de este paso (de Rusia), será no avanzar en esa cumbre”.

Por otro lado, se refirió al término ‘Filandización de Ucrania’, explicando a qué se refieren con eso.

“Es una situación totalmente distinta. No pasa por las condiciones en las que se dio la situación con Finlandia. La gran pregunta es si Rusia se va a limitar al reconocimiento de las dos repúblicas o la reivindicación rusa era avanzar hasta recuperar todo el territorio que antes pertenecía ala Unión Soviética”, afirmó.

Además, ante cómo queda parada la política internacional de Estados Unidos, aseveró que “es evidente que la oportunidad de Putin es una debilidad del presidente Biden. Sobre la posición de Ucrania hay división entre los demócratas y los republicanos”.

Ante el Discurso de Vladimir Putin sobre Ucrania

“Creo que Ucrania se ve seriamente afectada. Esto se ajusta bien a la decisión del presidente Putin. ¿Qué sucederá? Depende de la dinámica del gobierno ucraniano. No solo depende de los sectores prorusos”, dijo.

“Hay que ver que en Rusia tampoco hay homogeneidad sobre el tema”

Finalmente, reconoció que es difícil saber cuál será el próximo paso de Vladimir Putin en cuanto a la política internacional.

“No tengo la bola de cristal, pero sabemos que, frente a un planteamiento fuerte de Biden, surge esta respuesta de Rusia. Es difícil pensar que se pueda reestablecer el diálogo diplomático, no sabemos cómo vaya a avanzar. Seguramente habrá una reacción fuerte desde occidente”, concluyó.