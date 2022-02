Cinco personas no pueden fijar lineamientos para toda una Nación: Duque por decisión del aborto en Colombia

El presidente Iván Duque se pronunció sobre la decisión de la Corte Constitucional frente al aborto en el país, recalcando una vez más que es una persona provida.

“En primer lugar jurídicamente aquí se está rompiendo el principio de la cosa juzgada constitucional porque ya la Corte se había pronunciado sobre esa materia ya hace bastante tiempo hacia el año 2006 y la Corte ha establecido tres razones excepcionales para que se pudiera hacer una interrupción del embarazo”, dijo el mandatario.

Así mismo, el jefe de Estado colombiano cuestionó el tiempo que se definió para poder realizar el procedimiento. “24 semanas estamos hablando no de una vida en gestación, de una vida ya con expectativa de nacer, estamos hablando de interrumpir una vida que tiene ya un proceso de evolución muy claro y me parece que en ese sentido no pueden cinco personas trata de fijar un lineamiento para toda una Nación en un tema tan sensible. Yo soy una persona provida siempre”.

Por otra parte, Duque también habló del machismo en la sociedad colombiana y en los problemas que viven muchas mujeres cuando exigen utilizar los medios anticonceptivos. “La vida empieza desde la concepción y es muy peligroso que en una sociedad donde hemos tenido tanto machismo y donde hemos visto muchas veces cómo se estigmatiza la mujer en regiones del país, donde hay embarazos no deseados, embarazos adolescentes que las mujeres le piden a sus parejas que utilizan métodos como el condón entre otros y lo que se ve es un rechazo hacia la mujer. Esta situación no se puede convertir en que el aborto en Colombia se convierta en un mecanismo anticonceptivo”.

Finalmente, indicó que esta discusión se debe tratar también desde el Congreso.

“Aquí necesitamos también abordar esta discusión en el estamento que realmente compete que es el Congreso de la República. Yo creo que aquí realmente estamos ante una decisión que atañe a toda la sociedad colombiana y cinco personas no pueden plantearle a una Nación algo tan atroz como permitir que se interrumpa una vida hasta los seis meses de gestación”.