Gustavo Petro responde a si teme que lo maten: “La posibilidad está ahí, espero que no suceda”

El precandidato presidencial del Pacto Histórico Gustavo Petro concedió una entrevista a la AFP en la que habló acerca de si no le da miedo de que lo maten por ser un candidato en contra del sistema político que ha gobernado a Colombia por años.

“¿Teme que lo maten?”, preguntó el periodista de la agencia y Petro respondió: “No deja de aparecer como un fogonazo, cuando me mezclo entre la multitud, cuando estoy en una tarima y hay una plaza llena, que en cualquier lugar podría alguien disparar (...) pero trato de evitar pensar en eso. Ningún esquema de seguridad puede garantizar que no se elimine al candidato. En Colombia hay una larga tradición de asesinato político (...) Entonces la posibilidad está ahí. Espero que no suceda (…) Aspiramos a ganar en primera vuelta, pero tanto el fantasma del fraude, como el fantasma de la muerte nos acompañan”.

Ante esta latente amenaza, el exsenador anda escoltado por una decena de vehículos blindados, policías en moto, una ambulancia y francotiradores; el candidato se considera sobreviviente de “una larga tradición de asesinato político” que solo en el siglo XX acabó con cinco aspirantes presidenciales.

También le preguntaron sobre su posición ante las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba y esto contestó: “Está apareciendo en América Latina (...) un nuevo progresismo (...) que tiene que ver con una diferencia fundamental y es no basar las economías en extracción de materias primas no renovables (...) que le hacen daño a la humanidad y que ya no es sostenible para un proceso económico. Y afincar más los procesos de desarrollo sobre la base del conocimiento y de la producción. Ese eje perfectamente puede quedar configurado (...) con Lula, con Boric que ya se posiciona, y ojalá con mi nombre”.

“Creo que jalonaría de otra manera las luchas sociales y el progresismo latinoamericano a lo que han hecho Daniel Ortega y (Nicolás) Maduro, que básicamente siguen afincando una idea retórica de izquierda sobre la base de la extracción de petróleo; sobre la base de tener una república bananera que encarcela a cualquier tipo de opositor”, complementó.

Petro también se refirió a las primeras decisiones que tomaría si queda elegido como presidente y afirmó que la primera sería cesar la firma de contratos de exploración petrolera en Colombia, como parte de su iniciativa de transición energética, y crearía un programa de lucha contra el hambre urgente.

El político colombiano aseguró que, de ser presidente, retomará relaciones con Caracas (Venezuela) -rotas desde 2019- y abrirá la frontera para “llenar el vacío que hoy ocupan los grupos mafiosos”.

El exalcalde de Bogotá aspira a ser elegido en primera vuelta de las presidenciales del 29 de mayo. Si lo logra, marcará un hito en un país dominado históricamente por la derecha.