Al menos cuatro “mensajeros” gestionaron encuentro entre César Gaviria y Gustavo Petro

Hoy se metió ‘En Kamila de 11 varas’ el expresidente César Gaviria por su pronta reunión con el precandidato presidencial, Gustavo Petro.

Nos cuentan que varios líderes de la derecha no han visto con buenos ojos este acercamiento y más si en el pasado se reunieron con el exmandatario para evaluar futuras alianzas.

Sin embargo, fuentes del Partido Liberal nos dicen que escuchar a Gustavo Petro no significa apoyarlo y que César Gaviria se está reuniendo con todo el mundo: ya lo hizo con Alejandro Gaviria, con Alejandro Char, con Dilian Francisca Toro, entre otros.

Además, supimos que para gestionar la reunión hubo varios mensajeros, emisarios, como los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti; el exalcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien es el gerente de la lista al Senado por el Pacto Histórico; y José Fernando Bautista, quien fue embajador de Colombia en Venezuela y ahora es un alto asesor de la campaña.

Los contactos se vienen haciendo desde el año pasado a pesar de la resistencia por parte de algunos sectores de la coalición, como el Polo Democrático. Uno de los integrantes más críticos ha sido el senador Wilson Arias, quien no respalda estos acercamientos. Sin embargo, por cuenta de las campañas al Congreso y a la consulta presidencial, en el seno del Pacto Histórico no se ha discutido la posibilidad de una alianza con el Partido Liberal, así que no es un hecho.

Y hay voces, dentro del mismo pacto, que dicen que no hay que negarse a tener diálogos políticos, a hablar de ideas y de programas.

Pero, en caso de vislumbrarse una eventual adhesión, nos aseguran que esto sería llevado a una convención o junta del Partido Liberal después del 13 de marzo.

