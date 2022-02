J Balvin envió mensaje de cumpleaños a su madre, quien sigue hospitalizada

Alba Mery Balvin está de cumpleaños este 25 de febrero y pese al estado de salud en el que se encuentra actualmente, su hijo José Álvaro Osorio Balvin, o J Balvin como se le conoce mundialmente, hizo uso de sus redes sociales para enviarle un mensaje de felicitaciones.

“Quiero celebrar tu cumpleaños y, aunque no estamos en las condiciones idóneas, quiero agradecerle a la vida por ser mi cómplice, mi mejor amiga” fueron las primeras palabras de José en su publicación.

En el mensaje, el artista colombiano confesó una petición que le hizo su madre en el hospital después de que despertara.

“Tengo que decir que me impactó cuando regresaste de ese momento donde no estabas consciente durante varios días en la clínica y lo único que me pediste fue ayudar a las personas que estaban a tu alrededor y que no tenían como pagar un medicamento difícil de conseguir para atacar el COVID”, fue como Balvin describió el momento.

Luego de agradecer a la señora Alba, José terminó con un mensaje de apoyo “Te amo, vamos a salir adelante y, como siempre me dices: ‘no le tengamos miedo al miedo’”.

La madre de J Balvin fue llevada a UCI luego de que su salud se complicara después de haber dado positivo para COVID-19 a finales del año pasado.