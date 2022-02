Por falta de pago, profesionales de la salud bloquean vía en Córdoba

Cerca de 6 horas completa el bloqueo en la Troncal de Occidente, vía que comunica a Córdoba con el resto del Caribe colombiano. Esto, tras la protesta que promueven más de 100 profesionales de la salud del hospital San Juan de Sahagún, a quienes les deben 6 meses de salario.

“Ya se ha perdido la credibilidad, la Gobernación de Córdoba dice que a más tardar el 13 está girando no todo lo que le debe al hospital, pero sí una suma para aliviar la situación; pero otras veces han hecho esas promesas y no las han cumplido, no dicen nada personalmente, no emiten un comunicado por escrito que le dé solidez a la promesa, mandan es la razón con otra persona”, dijo el médico Efraín Calderón.

“La solución urgente es la de dinero porque hay una necesidad tremenda. Estamos en la Troncal de Occidente para ser más escuchados”, agregó el médico Calderón.

Frente al petición, la solución a largo plazo no es muy esperanzadora. Mientras que la posible solución en corto tiempo sería la del encargo de un gerente que determine el estado real de la E.S.E. y empiece a atender las necesidades urgentes, según dijo el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez.

“He decidido aceptar la renuncia del doctor Ghassan Nader. En las próximas horas encargaré nuevo gerente en el hospital de Sahagún, este deberá tomar decisiones estructurales, necesarias para estabilizar las finanzas de la institución, garantizar un óptimo servicio y funcionamiento”, agregó el mandatario departamental.

“Viene avanzando de manera muy significativa la auditoría de los recursos de salud No POS, y ahí esperamos encontrar una fuente que permita oxigenar las finanzas. Haré inspección, vigilancia y control sobre las EPS para que contraten con la E.S.E. de Sahagún y con la red pública, de tal manera que permita tener un nivel de ingresos óptimo para poder garantizar el funcionamiento”, agregó el gobernador Benítez.

Cabe recordar que, Córdoba tiene suspendidos los recursos No POS (Plan Obligatorio de Salud), desde el año 2016, por parte del Ministerio de Hacienda, debido a escándalos de corrupción como el Cartel de la Hemofilia.

Por lo anterior, el gobierno departamental tendría una millonaria deuda con hospitales (entre estos el hospital San Juan) y EPS que prestan atención a la población pobre no asegurada y los servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud.

Con el giro de los recursos No POS por parte del Gobierno Nacional, es que la administración departamental espera superar gran parte de los problemas financieros que enfrenta el hospital San Juan.