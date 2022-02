María Camila Osorio perdió ante la rusa Anna Kalinskaya en el Abierto de Zapopan

La tenista María Camila Osorio jugó los cuartos de final del abierto de Zapopan en Guadalajara, Mexico, pero acusó un estado de debilidad y perdió frente a la rusa Anna Kalinskaya, quien avanzó a semifinales.

A la tenista colombiana en un principio se le vio bien, incluso logró quebrar para encaminarse al triunfo, pero finalmente Kalinskaya logró llevarse el primer set (6-4).

Ya en el segundo set no logró reponerse y ante una notoria baja física la rusa se llevó la victoria con un 6-1 en el resultado.

Terminado el partido, Osorio habló de su estado de salud: “no sé qué me pasó, me sentí algo débil; me hidraté, pero durante el partido ya no logré estar al 100, no me sentía muy apta, pero quise terminar, y reconozco que Anna me ganó bien”.

Durante las declaraciones, María Camila Osorio también hizo un llamado de atención respecto al tenis en Colombia.

“A nosotras nos faltan torneos WTA para crecer. Ves el ATP y ellos tienen hasta cinco torneos” expresó la tenista cucuteña.

“Poco a poco salen más chicas, pero hay que decir que para nosotras es más duro sobresalir, a pesar de eso ahí vamos, poco a poco vamos teniendo más presencia”, agregó.