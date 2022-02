“Disfruto mucho de mi tenis”: Cameron Norrie, número 12 del ranking de la ATP en W Fin de Semana

El británico Cameron Norrie, uno de los mejores tenistas en la actualidad, habló con W Fin de Semana de W Radio sobre su actualidad deportiva al llegar a la final del Abierto de Acapulco, instancia en la que fue vencido por el español Rafael Nadal.

“Tuve un gran año y he disfrutado del tenis. He tenido una gran semana por competir con los mejores. He trabajado en los saques”, mencionó.

Por otro lado, se refirió al Indian Wells 2021, torneo que ganó y que lo dejó entre los mejores del tenis británico e internacional.

“Honestamente ha sido muy loco. No podía creer que gané ese gran evento, es uno de los mejores torneos del mundo”, señaló.

Además, habló sobre el partido contra Sebastián Korda en el Abierto de Australia y su mal inicio de temporada en el 2022.

“Él es un fantástico jugador, es de los mejores. Korda estaba en muy buen nivel y yo no me encontraba así en ese momento”, señaló.

Asimismo, aseguró que ir a la universidad siendo un deportista “fue una buena decisión, era un buen jugador, pero tenía que hacer mi vida normal. Recomiendo mucho ir a la universidad”.

Finalmente, se refirió al buen momento que viven el tenis y los deportistas británicos.

“Hay muchos jóvenes, eso es muy bueno. Es grandioso llevarlos a ellos a liderar el tenis mundial. Tenemos un buen momento porque competimos entre nosotros”, aseguró.