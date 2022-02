“Pensé que me iba a tirar a un potrero”: Mujer denuncia que conductor de aplicación la amenazó con un cuchillo

Robber holding a gun for robbery car owner /Screaming Asian woman /Criminal and car thief concept / PITIPHAT57

Bogotá

Valentina Olaya señala que el pasado domingo 27 de febrero, en Bogotá, fue víctima de un hurto por parte de un conductor de una aplicación que pidió hacia las 5:00 am, para dirigirse hacia la Iglesia. Sin embargo, al llegar al punto el hombre con un cuchillo la amenaza y le dice que le entregue sus pertenencias.

“Iba para el Lugar de su Presencia cuando voy a sacar la plata de mi maleta, el vio que me iba a bajar y puso el cuchillo en mi cuello y me dijo: Páseme el celular y deje también la maleta, la carrera la tome del celular de mi mamá por la aplicación Didi, tenemos las placas el nombre y todo, el durante el camino me preguntaba que cómo me llamaba, si iba para la iglesia y me pregunto qué supuestamente me habías visto en otro lugar”.

Además, Valentina agrega que a pesar de este hecho, no ha recibido alguna respuesta adecuada por parte de la aplicación. “Enviamos un correo y lo único que dijeron es que el dinero lo iban a devolver, por twitter nada que responden. La verdad todo fue doloroso, cuando me puso el cuchillo en el cuello yo pensé que me iba a tirar a un potrero o que me iba a secuestrar”.

También señala que la Policía no apareció en la zona. “Llamamos y nos dijeron que iban hacer patrullajes, pero nunca llegó la policía, esperamos más de 40 minutos y nunca llegaron al punto”.