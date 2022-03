Gilinski obtuvo más acciones de Sura de las que esperaba ¿cómo queda el GEA y qué viene ahora?

Este lunes cerraron las segundas ofertas del Grupo Gilinski por Sura y Nutresa y con eso la familia caleña se quedaría con el 31,5% de Sura y el 30,8% de Nutresa, sin embargo, estamos a la espera de que en cinco días hábiles la Bolsa de Valores de Colombia confirme esto.

Con esto Gilinski es el accionista mayoritario de Sura, desbancando a Argos, que tiene el 27,7% de la compañía. Él logró un 7,74% de acciones en esta segunda oferta, y él esperaba un máximo de 6,25%.

¿Qué sucede ahí? Si Gilinski no libera los máximos, es decir, si no busca más del 6,25%, se entra en prorrateo, es decir, una repartición proporcional de una cantidad entre varios accionistas. “Los accionistas que accedieron a vender en la OPA no venderían toda la participación con la que entraron sino un porcentaje de esta, tal que entre todos se complete el 6,25% y no se supere ese tope”, señaló Laura Triana, analista de Renta Variable en Acciones & Valores a W Radio.

Mientras tanto, por Nutresa siguen como los segundos accionistas mayoritarios con el 30,8% de las acciones, a pesar de que en esta segunda oferta no logró lo que esperaba.

“El porcentaje de aceptaciones estuvo muy por debajo del mínimo esperado por Gilinski solo alcanzando un 3,11% del total de acciones en circulación. No obstante, el oferente pasó una solicitud formal para liberar los mínimos, de modo que no se consideraría la OPA desierta sino que van a comprar ese 3,11% después de que sea aprobado por la Bolsa de Valores de Colombia”, sentenció Triana.

Sin embargo, analistas no descartan una tercera oferta de Gilinski por las mismas empresas u otras del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).