¿Le ofrecieron a Alejandro Gaviria renunciar a su candidatura para ser vicepresidente de Petro?

En diálogo con La W Radio, el precandidato presidencial por la Coalición Centro Esperanza Alejandro Gaviria habló sobre las polémicas adhesiones a su campaña política, como la del exgobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey, quien tiene denuncias en su contra por un presunto volteo de tierras, y respondió el rumor que lo pone como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro.

“Doctor Gaviria es cierto o no que Ernesto Samper se reunió con usted de parte de Gustavo Petro para pedirle que renunciara a su precandidatura y fuera el vicepresidente de Petro”, fue la pregunta que le hizo el director de La W, Julio Sánchez Cristo, y Gaviria respondió.

“No es cierto, en absoluto, hay un rumor en redes sociales de que eso va a pasar y sucedería ya pero no es cierto, se lo digo, nunca ha pasado esa conversación, ni siquiera me han dicho que me reúna con Samper”, contestó Gaviria.

Acerca del apoyo del exgobernador Rey comentó: “Es un apoyo, no una alianza; yo no he hecho una alianza, ni negociación, ni arreglo clientelista, nada de eso; él ha dicho que apoya mi candidatura porque confía en lo que yo represento y bajo esas condiciones, un apoyo sin ninguna condición, creo que puede trabajar conmigo y uno debe confiar en la gente”.

A pesar de las peleas internas en la coalición, y “de las imperfecciones de la política”, Gaviria se mostró tranquilo y aseguró que está concentrado en ganar la consulta del 13 de marzo.