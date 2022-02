“Yo quiero confiar en la gente”: Alejandro Gaviria sobre apoyo del exgobernador Jorge E. Rey

En diálogo con La W Radio estuvo el precandidato presidencial de la Coalición de Centro Esperanza Alejandro Gaviria para hablar, entre otras cosas, del apoyo que le está brindando a su campaña el exgobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey, quien tiene denuncias en su contra por un presunto volteo de tierras.

Gaviria dijo: “El exgobernador Rey es un apoyo, no una alianza; yo no he hecho una alianza, ni negociación, ni arreglo clientelista, nada de eso; él ha dicho que apoya mi candidatura porque confía en lo que yo represento y bajo esas condiciones, un apoyo sin ninguna condición, creo que puede trabajar conmigo y uno debe confiar en la gente”.

“Yo quiero confiar en la gente y probablemente él saldrá a defenderse y explicará al país lo que pasó”, complementó.

Ante la pregunta acerca de si no era mucha ingenuidad pensar que ese apoyo del exgobernador es sin nada a cambio, Alejandro Gaviria respondió: “Un político también está pensando en las próximas elecciones y quiere participar, cualquier político puede creer en mi visión de cambio y no todo en la política es cinismo y componenda. Si uno confía en la gente de pronto pueda cambiar; para juzgar a la gente y decir que no confiamos en nadie ese no soy yo”.