Rating en Colombia: ‘Yo Me Llamo’ no tiene rival

La disputa por el rating en Colombia entre los canales nacionales, principalmente entre Caracol y RCN, sigue teniendo un único ganador y es el canal del Grupo Santo Domingo, quien en la noche del 28 de febrero tuvo cuatro programas con cuatro dígitos en la franja del ‘prime time’.

Así fue revelado por el medidor Ibope, quienes mostraron que el reallity musical ‘Yo Me Llamo’ sigue siendo el programa más vistos en las noches por los colombianos con 15 puntos, por encima de sus novelas y noticieros.

Así fue el rating de los programas de la franja ‘prime time’ de Caracol Televisión:

Yo me llamo – 15 puntos

Arelys Henao – 14 puntos

Nuevo Rico Nuevo Pobre – 11 puntos

Noticias Caracol de las 7 – 10 puntos

Minuto de Dios – 8 puntos

Noticias de las 11 – 6 puntos

Mientras en el Canal Caracol se dan por bien servidos con la porción del rating que tuvieron el lunes, en el Canal RCN no andan tan felices, pues su programa más alto es el reallity de concina ‘Master Chef Celebrity’ que logró un total de 6 puntos.

Mientras que la nueva temporada de ‘Enfermeras’ y su nueva novela ‘Te la Dedico’ siguen marcando muy poco frente a sus competidores.

Así fue en rating de los programas de RCN en su franja ‘prime time’:

Master Chef – 6 puntos

Pura Sangre – 5 puntos

Noticiero de las 7 – 3 puntos

Te la Dedico – 3 puntos

Enfermeras – 2 puntos

Minuto de Dios – 2 puntos

Noticiero de las 11 – 1 punto

‘Yo Me Llamo’ sigue demostrando que es el programa favorito de los colombianos y parece no tener rival, pues día a día siempre está de primero en el ránking y ahora, en su recta final, la gente no se despega para conocer quién será el doble perfecto.