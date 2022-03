¿La Policía debe seguir dirigiendo el INPEC?

En diálogo con La W, el ministro de Justicia Wilson Ruiz habló acerca de lo denunciado por Noticias Caracol sobre las salidas del empresario Carlos Mattos, quien está recluido en la cárcel de La Picota desde noviembre del año pasado por un caso de sobornos a funcionarios judiciales que lo involucran y que no ha sido juzgado.

Mattos salía supuestamente solo a una cita médica, pero después de cumplirla, no se dirigía a la cárcel sino a una de las oficinas de su inmobiliaria al norte de Bogotá, en donde se demoraba varias horas, recibía visitas de sus trabajadores y su abogado Iván Cancino, y, se dice, despachaba desde allí.

El ministro se refirió al respecto en La W: “Es inadmisible, no lo podemos tolerar y estamos muy sorprendidos. Ahora lo que estamos haciendo es declarar insubsistente al señor director de La Picota, vamos a ordenar el traslado inmediato del señor Matos a otro centro de reclusión donde no vamos a permitir lo que estaba haciendo y se ha pedido la renuncia del director general del INPEC, Mayor General Mariano Botero”.

Frente a este caso, Juan Pablo Calvás, editor general de W Radio lo cuestionó sobre la dirección del INPEC: “El sistema carcelario ya no puede estar en manos de la policía, pareciera que poner a un policía como director del Inpec no sirve, que era la garantía que nos ofrecieron cuando decidieron poner oficiales de altísimo mando en la guardia penitenciaria, no sirve porque se dejan llevar por la corrupción. ¿Quién puede entonces dirigir el INPEC?, porque la policía no sirvió”.

Ruiz respondió a estos cuestionamientos y señaló que, para él, la situación penitenciaria ha mejorado desde que la policía tiene el mando del INPEC: “Yo pienso diferente, yo visito cada semana centros de reclusión nacional y siento que la situación ha mejorado, pero desde luego la corrupción se sigue presentando y no lo puedo negar… A mí me parece que tener un general de la policía nos da muchas garantías”.