“Se les incentiva con 60.000 pesos por vandalizar buses “: abogado de TransMilenio

Bogotá

José Eduardo Díaz, quien está siendo procesado por vandalizar un bus del Sistema de TransMilenio durante el 21 de mayo de 2021 en medio de las protestas del paro nacional, pidió disculpas públicas a la ciudad por los hechos ocurridos.

“Quería pedir perdón por los hechos presentados, me disculpo con la gente, con TransMilenio y con el conductor que resultó herido, con toda la gente que le logré hacer daño o que les cause una herida algo, les pido perdón”.

Además, el joven agregó: “no estaba con buenas personas y con gente que no deba haber estado en ese día. La verdad que se pongan la mano en el corazón y salgan a marchar debidamente, no vandalicen nada, hagan las cosas debidamente, nada resuelve la violencia contra TransMilenio, no tiene nada que ver”.

Por su parte, Camilo Gómez, quien es abogado de TransMilenio, añadió que “en este momento la Policía y la Fiscalía han logrado capturar a personas que han sido judicializados por perturbación al servicio de transporte, obstrucción de vías, daño en bien ajeno y terrorismo. Se les incentiva con 50.000 o 60.000 pesos para que salgan a vandalizar el sistema.”