Solo pedí falsos positivos de Autodefensas, no de campesinos: coronel en la JEP

La noticia del momento en Contrarreloj nos lleva a la JEP porque La W tuvo acceso al nuevo y polémico plan de aporte a la verdad presentado por el coronel (r) Héctor Alejandro Cabuya con el fin de evitar que quede en vilo su continuidad en el Tribunal de Paz, tras una decisión que en noviembre abrió la puerta a que se le pueda adelantar un incidente de incumplimiento y sea expulsado.

En el documento de 75 hojas al que tuvo acceso W Radio y a pesar de las sentencias en su contra por nexos con paramilitares del Bloque Centauros, Cabuya insistió en que nunca “promovió” directamente esos vínculos ilegales.

Pero en esta ocasión por primera vez aceptó su participación en falsos positivos. Cabuya reconoció que le pidió al mayor Wilson Lizarazo que “coordinara” con las Autodefensas para que les entregaran resultados ilegales porque necesitaba mostrar bajas contra ellos, pero según Cabuya, prohibiendo que asesinaran a civiles algo que dice que nunca supo.

“...le recordaba a él (Lizarazo), que no podían tocar campesinos para estos resultados, a lo que él manifestaba que no me preocupara, que eran muchachos que no tenían una buena conducta dentro de las AUC. El conocimiento que tenía acerca de las “bajas en combate” era que pertenecían a las autodefensas (...) estaba acolitando que se dieran bajas en combate de forma extrajudicial” consignó en el documento.

En el documento, Cabuya también denunció cuando ya había salido del país con rumbo a Estados Unidos, el excomandante de la Cuarta División del Ejército general (r) Guillermo Quiñones Quiroz envió personal de inteligencia a buscarlo para que “les colaborara” con “resultados” operacionales, porque se mencionaba que él tenía nexos con las Autodefensas.

“Otro aspecto es informarle a la Magistratura que después de haberme retirado de la institución, el señor General Guillermo Quiñonez Quiroz, envió personas de la sección de inteligencia a ubicarme para que colaborara con resultados operacionales, porque se mencionaba que yo hacía parte de las AUC; cuando en realidad estaba fuera del país” fueron sus palabras.

Como se dijo previamente, el excomandante del Batallón Pantano de Vargas en el Meta afirmó que no tuvo nexos directos con jefes paramilitares y sostuvo que se convirtió en un “cómplice” de los vínculos de sus subalternos con las Autodefensas luego de enterarse siendo permisivo. Además, descargó la responsabilidad directa de esos vínculos en oficiales como el mayor (r) Wilson Lizarazo, uno de sus principales acusadores ante la JEP, señalando que fue un “enlace” suyo.

“...la persona que coordinaba cualquier acción o resultado operacional era el capitán Wilson Lizarazo Cárdenas quien me informaba que tipo de operaciones iban a realizar en conjunto. Sé que los resultados de las operaciones por las cuales estoy compareciendo ante la JEP son ilegales, muchas de esas víctimas fueron engañadas por las AUC y entregadas a algunas de las patrullas del Vargas” sostuvo.

Y contrario a reconocer que tenía nexos directos con exjefes paramilitares asunto establecido por la justicia ordinaria en la sentencia en su contra, insistió en que nunca tuvo ese relacionamiento con las Autodefensas y en el caso del exmando del Bloque Centauros Arlex Arango “Chatarro” afirmó que nunca indagó si era paramilitar y solamente un capitán de apellido Rivera se lo presentó como “informante” previo a enterarse.

“...la efectividad en el suministro de informaciones del señor Arango y las recomendaciones del capitán Rivera para el desarrollo de operaciones con tan excelentes resultados, debieron haber sido una alarma para mí, pero así como lo dije, a mi unidad se le exigían resultados operacionales en contra de las AUC y no fui más al detalle” expresó.

Según Cabuya, con el paso del tiempo fue “conociendo” de los nexos de sus soldados con paramilitares, pero de ellos, nunca suyos, y que lo único que les mandó a decir por medio del mayor (r) Lizarazo fue que “no iba a aceptar asesinatos de la población civil ni ataques a pobladores”.

“Usé a las AUC como una estrategia para que mis tropas pudiesen concentrarse en otras áreas y así poder enfrentar a las FARC, así como también la de mostrar resultados contra las AUC” afirmó.

El excomandante del Batallón Vargas asimismo señaló que “nunca” entregó o dispuso que hubiera guías civiles o pertenecientes a las AUC para que se desplazaran con sus soldados o sirvieran en operaciones.

El coronel en retiro asimismo reiteró que en el proceso que lo condenó por nexos con grupos paramilitares no se le respetó el debido proceso y que “ese tipo de pruebas deben ser tenidas en cuenta también”. El plan de aporte a la verdad que entregó Cabuya será puesto a disposición de las víctimas y la Procuraduría para que presenten sus observaciones y se establezca el futuro del excomandante del Batallón Vargas, en la JEP.