“Soy amigo de todos los ciudadanos”: general Mariano Botero sobre su relación con el senador Pulgar

Mariano Botero, Mayor General de la Policía que estaba a cargo de la dirección del INPEC hasta hoy, pues fue destituido tras el escándalo en el que están involucrados funcionarios de la institución por las salidas del empresario Carlos Mattos, habló en La W sobre este tema y también acerca de su relación con el senador Eduardo Pulgar y su traslado de prisión.

Sobre su presunta amistad con el senador Pulgar, quien está condenado por soborno y debe pagar cuatro años, diez meses y 25 días de prisión, dijo: “Yo soy amigo de todos los ciudadanos. En mi cargo como comandante de la policía de Barranquilla traté con él y todo el mundo”.

También se refirió al supuesto beneficio que este le dio a Pulgar de permitir su traslado de la cárcel La Picota al batallón militar en Malambo, Atlántico: “Yo soy amigo de todos los que requieren mi ayuda, yo no le he otorgado al señor Pulgar ningún beneficio, la familia solicitó que lo enviaran a un centro penitenciario de orden militar en la cual la misma ley lo favorece y yo hice los trámites correspondientes, pero no lo autoricé, lo autorizó el director de las cárceles militares”.

“Si hay un cupo que autoriza el director de las cárceles militares yo no tengo por qué negarlo”, concluyó el destituido director del INPEC.