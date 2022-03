Uribe critica posición de ONU y OTAN frente a crisis de Ucrania

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, aseguró que el comportamiento de los organismos internacionales frente a la crisis en Ucrania, es una muestra de que Colombia debe defenderse sola, además señaló que la ONU y la OTAN son débiles contra las acciones de Rusia, pero ágiles para pedir impunidad para las Farc.

El exmandatario manifestó que lo de “Ucrania indica que los colombianos nos tenemos que defender solos, me preocupan los organismos internacionales, las potencias no los respetan, entonces los organismos internacionales son muy rápidos para pedir impunidad FARC, muy rápidos para condenar al Ejército y a la Policía de Colombia y se quejan de los desplazados de Ucrania, pero no hacen nada para evitar la invasión y el desplazamiento”, señaló.

Uribe también arremetió contra el planteamiento del precandidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, de no involucrarse en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

“El Doctor Gustavo Petro esconde maliciosamente un tema, no ha sido capaz de decir que apoya a Ucrania, nosotros apoyamos al pueblo de Ucrania, nosotros no decimos no nos metamos ahí que Rusia haga lo que quiera, nosotros lo que hacemos es criticar a la OTAN, a la ONU y a los países aliados de esos organismos internacionales que no han sido capaces de defender a Ucrania”.

Las declaraciones del expresidente se dieron a propósito de un recorrido que hizo en la ciudad de Cali en medio de la campaña para impulsar a los candidatos al congreso por el Centro Democrático.