“Si gano las elecciones convoco a Petro a trabajar”: Sergio Fajardo

En entrevista con La W, el precandidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza Sergio Fajardo, habló sobre las posibilidades de trabajar con Gustavo Petro en caso de ganar en segunda vuelta.

Fajardo se mostró confiado en que va a ganar la consulta del 13 de marzo y, además, en segunda vuelta. De igual forma, se refirió a un posible fraude electoral. “El tema electoral tiene diferentes etapas, yo confío en que esto se vaya a hacer bien. Hay que poner mucho rigor en lo que va a pasar, van a ser unas elecciones muy difíciles (…) Colombia está muy indignada y quiere un cambio, ese cambio se va a ver después de las votaciones”.

En cuanto a las posibilidades y las encuestas que dan por ganador a Gustavo Petro, el precandidato aseguró que “yo no creo que la posición de Petro en este momento, esa ventaja, sea tan dramática. Petro está en campaña desde hace 4 años solo, él no tiene contrincantes dentro del Pacto Histórico (…) yo no creo que Petro gane en primera vuelta, yo creo que la persona que va a derrotar a Petro soy yo”.

De igual forma, dejó claro que está descartado que la Coalición Centro Esperanza se una para apoyar en primera vuelta a Gustavo Petro. “La propuesta política nuestra es de cambio, nosotros representamos cambio, vamos a confrontarnos en esa etapa. En segunda vuelta yo le gano a Petro, sé que tiene una fuerza inmensa, pero yo creo en lo que estamos haciendo”.

Por último, Fajardo mencionó que si él llegara a la Presidencia trabajaría con Petro.

“Si le gano a Gustavo Petro, al día siguiente lo convoco a trabajar (...) Una vez hayamos ganado yo puedo convocar a todas las personas, pero en la cancha que nosotros definamos”.

Escuche la entrevista completa a continuación: