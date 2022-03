“La mayoría de la población no le cree a la contracampaña que hace el uribismo”: Gustavo Petro

En diálogo con La W Radio, el precandidato presidencial del Pacto Histórico Gustavo Petro habló sobre diversas propuestas políticas que ha hecho para ganar las elecciones del 13 de marzo y le preguntaron acerca de la publicidad que ha circulado en la que usan su nombre para criticarlo y para hacer campaña política a favor de ellos.

“Candidato, a usted le critican que supuestamente es castrochavista, prorruso, que va a intervenir los bancos, que va a expropiar, que va a terminar con la estructura energética del país como viene funcionado y lo usan en sus campañas políticas, Usted cree que la gente se identifica con esas críticas que le señalan, que son castrochavistas y demás”, le preguntaron a Petro y fue contundente en su respuesta.

“La gente cree en el cambio de la estructura petrolera, pero de todo lo demás lo que pasa es que no creen en esa contracampaña que hace el uribismo… Hay un núcleo que sí, hay señoras que me dicen que les voy a quitar la pensión cuando lo que hemos hablado es como darle un bono pensional de verdad a las personas de la tercera edad que no tiene pensión y cómo se logra una cobertura total”, puntualizó el ex alcalde de Bogotá.

El ganador de la consulta interpartidista del Pacto Histórico, aunque cuenta con cinco candidatos, llega a las urnas del próximo 13 de marzo prácticamente definido: posiblemente, será el jefe de Colombia Humana, Gustavo Petro.