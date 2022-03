Por no avisarle a los guardias, simulacro de asalto en cárcel de Barrancabermeja casi termina en tragedia

Un “simulacro” que no fue reportado a los dragoneantes y administrativos de la cárcel de Barrancabermeja pudo convertirse en una tragedia. En video se evidenció cómo cuatro personas encapuchadas atacan con armas de mentiras a un funcionario del Inpec que abrió el centro de reclusión cuando tocaban la puerta.

Aunque todo era planeado desde el Inpec, y quienes se hacían pasar por delincuentes eran auxiliares bachilleres, la situación pudo ocasionar una emergencia, porque el dragoneante que fue atacado y que no tenía conocimiento del evento tenía su arma de dotación y en cualquier momento pudo accionarla.

Esta situación fue rechazada por Cristian López, del sindicato del Inpec, quien aseguró que fue una irresponsabilidad que no se haya notificado con previo aviso.

"Fue un simulacro que no fue planeado y programado de acuerdo a los protocolos o los estándares establecidos, es una improvisación de manera irresponsable, se debe investigar estos hechos, pudo haber terminado en una tragedia, y no se le dio manejo al simulacro, se publican imágenes que no corresponden a simulacros sino a una toma".

Agregó que para este tipo de eventos se debe planear toda la operación, para evitar una tragedia . "un simulacro debe tener un aviso previo de cómo accionar, lo que vemos aquí, es todo lo contrario, se hace de sorpresa, irresponsablemente".

Entre tanto, Oscar Robayo, presidente de Unión de Trabajadores Penitenciarios UTP, dijo que eso no fue un simulacro, sino un procedimiento y abuso de autoridad por parte del director de la cárcel de Barrancabermeja.

"Notifica a auxiliares bachilleres una toma de instalaciones, un abuso, están jugando con la seguridad del establecimiento y el compañero de servicio , pudo haber accionado un arma, y pudo terminarse en una catástrofe, es una responsabilidad gigante por las directivas".

Puntualizó que un simulacro debe informarse para que no se presenten este tipo de ataques.