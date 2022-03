Video: denuncian campaña del Centro Democrático a la salida del puesto de votación en Miami

Votando ayer en MIAMI x @petrogustavo.No piden firma o huella, no ofrecen consulta.Del CentDemocratico estan justo afuera donde se vota,alli ven a Juan D Velez. Hoy consultas en mesas con las caras arriba excepto de #Pacto,y mesas q no permiten constatar # de Votantes E14 con E10 pic.twitter.com/N30OPsjzGX