Uribe critica la consulta del Pacto Histórico: “es una manera de sacarle mucho dinero al país”

A pocos días de las elecciones, el expresidente Álvaro Uribe Vélez cuestionó la consulta presidencial del Pacto Histórico en la que, según las encuestas, ganaría el precandidato y senador Gustavo Petro.

Vea aquí Comandante de la Operación Jaque será la fórmula vicepresidencial de Ingrid Betancourt

Incluso, desde muchos sectores políticos se han preguntado el porqué de esa consulta si no hay un acuerdo explícito para que la segunda persona más votada sea la fórmula presidencial del ganador.

“Aquí en Puerto Carreño me preguntan por la consulta del Pacto Histórico, eso no es serio con el país, es una manera de sacarle mucho dinero a Colombia, esa es una pelea de toche con guayaba madura”, dijo Uribe.

Finalmente, le preguntó a Petro: “¿por qué le saca esa platica al país?”.