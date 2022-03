Los otros mencionados en el caso Odebrecht

Colombia

La citación a imputación de cargos contra Daniel García Arizabaleta por el caso Odebrecht está basada en los testimonios de un principio de oportunidad del año 2019, solicitado para el empresario Eduardo José Zambrano Caicedo.

Zambrano era la cabeza de Consultores Unidos S.A.S, empresa a través de la cual se canalizaron pagos efectuados por Odebrecht.

Ese expediente, conocido por El Reporte Coronell, incluye declaraciones de otros testigos que mencionan a personas que, hasta ahora, no han sido llamadas a aclarar el papel que tuvieron en los negocios de la corrupta multinacional brasilera.

Por ejemplo, existe una declaración del condenado Gabriel García Morales, viceministro de Transporte del gobierno de Álvaro Uribe, que recibió sobornos de la constructora brasilera por 6.5 millones de dólares.

Él se ha referido a lo que ocurrió después de su primera reunión con Luiz Bueno, representante de Odebrecht en Bogotá:

“Me invitó el doctor Rafael Nieto a su apartamento para presentarme a unos inversionistas con intereses en Colombia. Allí llegaron el señor Bueno y, si no estoy mal, otras dos personas de Odebrecht y el mensaje fue el mismo: el interés de participar en Colombia”.

El funcionario agrega que se sintió incómodo y que no volvió a aceptar reuniones con Rafael Nieto. También relata lo que sucedió alrededor de esa misma época, estamos hablando del año 2009:

“Hubo una reunión convocada en Presidencia, a donde citaron al ministro (se refiere a Andrés Uriel Gallego) para una reunión con una comitiva de Odebrecht, encabezada por su presidente Marcelo Odebrecht. El ministro me pidió que asistiera porque tenía otros temas más importantes que atender (…) en esa reunión estuvieron, hasta donde puedo recordar, Miguel Peñaloza, asesor para las regiones, Álvaro José Soto, gerente del INCO, Andrés Felipe Arias (en ese momento ya no era funcionario público, no podría precisar si era precandidato presidencial), Marcelo Odebrecht y otros funcionarios de la compañía”.

Hace un tiempo, cuando Noticias Uno reveló un video de esa reunión, la explicación sobre la presencia del exministro Andrés Felipe Arias fue que había sido casual. Que estaba de visita en la Casa de Nariño y terminó, por pura coincidencia, sentado con Odebrecht.

Sin embargo, el exsenador Otto Bula, condenado por estos hechos, declaró en 2018 que Andrés Felipe Arias recibía regularmente plata de la constructora brasilera:

“Era un hombre cercano a Odebrecht y Odebrecht le tenía como una gratificación o le entregaba, o le regalaba, una plata mensual al exministro Andrés Felipe Arias (…) Andrés Felipe Arias ayudó en el tema ese de Odebrecht”.

Ahí no se acaban las menciones de Arias. El condenado ex viceministro Gabriel García Morales asegura que Luiz Bueno, el ejecutivo de más alto rango de Odebrecht en Colombia, le dijo que se lo habían referenciado muy bien Miguel Peñaloza y Andrés Felipe Arias.

En La W: Mi error fue graduar enemigos políticos: Andrés Felipe Arias

Estas declaraciones de Otto Bula están en manos de la Fiscalía hace años. Cuando se divulgaron públicamente esas declaraciones, el senador José Obdulio Gaviria dijo, aquí en La W: “Se sabe que era el señor Andrés Felipe Arias. Por lo menos no dijo la verdad completa. El Centro Democrático debe responder de manera muy enérgica, porque el partido anda asombrado con esa información. Porque el ocultamiento tiene todas las características de la mentira”.

Ni el Centro Democrático se pronunció, ni en todos estos años la Fiscalía ha llamado a responder al exministro Andrés Felipe Arias, condenado por el caso de Agro Ingreso Seguro pero libre de todo apremio por Odebrecht.

Tampoco le han preguntado a Miguel Peñaloza, exconsejero presidencial de Álvaro Uribe y exministro de Transporte de Juan Manuel Santos. El ministro Peñaloza renunció cuando una investigación periodística reveló que, mientras era consejero y ministro, una empresa de su familia recibía contratos millonarios del Estado.

Más o menos la misma situación de hoy del director de la DIAN, Lisandro Junco, quien pese a todo sigue feliz en su puesto.