Me tiraron al piso y me arrastraron: mujer denuncia abuso de dos hombres en Bogotá

Bogotá

Gabriela Amézquita denunció que el pasado 1 de marzo en el norte de Bogotá, en la calle 127, fue víctima de abuso por parte de dos hombres, quienes la amenazaron, la golpearon y la arrastraron por el piso. Esto en plena Autopista Norte, ante la mirada e indiferencia de quienes presenciaron el hecho y no hicieron nada.

“Iba caminando cuando dos jóvenes me abordaron en el pastizal que queda en la oreja de la 127, yo tratando de escapar corrí, me alcanzaron, me tiraron al piso y yo empecé a gritar pero no recibí la ayuda de nadie de ese momento, el que estaba encima mío me manoseó, metió la mano en mi camisa, hubo un acto sexual violento. Yo mordí al sujeto y le di una patada, cuando me suelta me doy cuenta que tiene un arma blanca y dejo de forcejear del susto.”

Además; agrega que “me quedo quieta y cuando ven eso, rompen el bolso que tenía y se lo llevan. En ese momento decido ir detrás de ellos para que no escaparan y fueran capturados. Había muchísima gente en ese momento, cruzando el tráfico y nadie me ayudaba, cuando aparecen dos recicladores, uno de ellos avisa a la Policía.”

En ese momento, dice Gabriela “el otro corre conmigo, cruzamos el caño y ahí dos trabajadores de Rappi ayudan y los capturamos entre 4, la Policía los atrapa y puse la denuncia, pero la Fiscalía hizo mal su trabajo, dije que me habían manoseado y la persona que me tomó la declaración no puso acto sexual violento agravado, entonces no entiendo.”