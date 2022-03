Por dejar mal parqueado el carro, Shaira tuvo un altercado con la policía

Un enfrentamiento tuvo la cantante e influenciadora Shaira con la policía de tránsito en Bogotá luego que el oficial procediera a ponerle un parte por estar malparqueada. La mujer manifiesta que sufrió de acoso y amenazas por parte del uniformado.

“Si tantas ganas tenía de boletearme por subir y que la gente dijera que Shaira estaba violando la ley, no es cierto, no violé absolutamente nada y ahí tengo las pruebas de como el policía me estaba acosando a mí y que me iba a publicar el video porque yo soy figura pública”, contó la creadora de contenido en sus historias de Instagram.

En el mismo clip, a parte de las declaraciones de Shaira, también está la grabación del momento en que el policía le estaba aplicando un comparendo y al tiempo la estaba grabando; además, se acercó un ciudadano a respaldar al uniformado diciendo que ella le estaba diciendo “mantenido”.

“Este es el carro de la señorita parqueado en un sitio donde no se puede parquear, tiene el centro comercial con parqueadero y el señor agente está cumpliendo con su deber y las señoras molestísimas, reclamándole a oficial y diciéndole mantenido”, dijo el hombre.

Sobre esta intervención, Shaira dijo: “En el video se observa como este señor trató de ‘enredarle la pita’ al policía diciendo que yo le estaba gritando mantenido y él decía sí sí sí, pero refiriéndose a que había una señal de no parqueo. Para que se mete en algo que no le compete, si quería la exclusiva pues ya se la dañé porque lo publiqué y tengo todo lo que sucedió grabado”.