Leonardo Favio de ‘Yo me llamo’ recordó el robo que casi le cuesta la vida

El imitador de Leonardo Favio, Sergio Moscoso, relató la vez que por intentar robarlo, terminó con una herida de gravedad en una de sus piernas. El hecho ocurrió en el 2017, cuando aún no era un reconocido imitador.

Según contó el finalista del reality de ‘Yo me llamo’ en La Red, estaba a punto de llegar a su casa con su hermano, ubicada en el barrio Castilla, Bogotá. En esa época trabajaba en domicilios y había ahorrado dos millones de pesos para resolver unos asuntos de su hogar.

“De repente nos salieron dos ladrones con la intención de robarnos nuestras pertenencias, no tenían armas y decidimos reaccionar”, contó el exconcursante de ‘Yo me llamo’.

El imitador de Leonardo Favio relató que practicaba artes marciales y cuando soltó a uno de los sujetos, lo hirieron con arma blanca en una de sus piernas, cerca de la ingle, y que por poco afecta una arteria.

“Me llevaban en silla de ruedas, casi no podía caminar, me estaba desmayando. No volví a ser el mismo después de eso, finalmente uno no se da cuenta de lo valioso que uno tiene en este momento que es la vida, no necesitas de mucho dinero”, aseguró el imitador.

Sergio Moscoso fue conocido en la televisión colombiana por su participación en el reality de ‘Yo me llamo’, llegando hasta la recta final con los imitadores de Maluma y Camilo Sesto.

A continuación su relato.