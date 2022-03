Sofía Vergara, Angelina Jolie y otras famosas mejor pagas de Hollywood

Famosas mejor pagadas de HollyWood / Foto: Getty Images ok

La pandemia por el coronavirus afectó muchos ámbitos en el mundo; la industria del cine y la televisión fueron algunos de ellos. Esto a raíz de que varias producciones tuvieron que parar.

Sin embargo, las plataformas streaming brillaron en este tiempo, pues casi todo lo que se hizo fue de forma virtual.

Aunque era algo diferente, esto no impidió que a varios proyectos les fuera muy bien, especialmente en ganancias.

Algunas famosas actrices se vieron bastante beneficiadas, acumulando millonarias sumas de dinero, lo que las consagró como las mejores pagadas de Hollywood.

Esas actrices son:

- Scarlett Johansson: La artista de 37 años ocupa el primer lugar de las celebridades que más gana desde 2018. De acuerdo con el recuento Forbes citado por https://womenintheworld.org/, en el año 2021 obtuvo ganancias por alrededor de 56 millones de pesos. A mediados de ese año se estrenó la película ‘Black Widow’, la cual ayudó a sumar a su fortuna.

- Sofía Vergara: La actriz colombiana, en los últimos años, ha aparecido en la lista de las mejor pagadas. De acuerdo con Forbes, en 2021 recibió un total de 43 millones de dólares por su participación en el reality America’s Got Talent, y también por ser productora de películas taquilleras y la estrella del programa de televisión Modern Family.

- Angelina Jolie: La actriz no puede quedar por fuera de esta lista, pues por años ha sido una de las artistas más exitosas en Hollywood. En el año 2021 no fue la excepción, pues se embolsilló un total de 35,5 millones de dólares, con proyectos como “Eternals”, en el cual dio vida a Thena, la heroína de Marvel.

- Reese Witherspoon: La actriz a quien muchos siguen recordando por su protagónico en ‘Legalmente Rubia’ es consagrada como la más rica en el mundo, según Forbes. En el 2021 le sumó a su fortuna 35 millones de dólares, gracias a sus exitosos proyectos en los que ha debutado como productora, pero también como estrella del reality show de Apple TV, “The Morning Show”.

- Julia Roberts: No solo consagrada como una de las actrices más adineradas, sino también de las más talentosas y con gran reconocimiento. En 2021 se estrenó en Netflix con la serie “Leave the World Behind”, con la cual sumó 28 millones de dólares a su patrimonio. Además, se espera siga creciendo, ya que en 2022 estrenará la comedia romántica “Ticket to Paradise”.

- Jennifer Aniston: Sin duda alguna, es una de las artistas más queridas del público. No solo por su belleza, sino también por su talento. En 2021 sumó 28 millones de dólares a su gran fortuna, la cual se estima en unos 300 millones de dólares.