Video: denuncian agresión en puesto de votación de Melbourne, Australia

Colombia

En W Fin de Semana Camilo Montoya, corresponsal para varios de comunicación internacionales entre los que está CNN, denunció agresiones en un puesto de votación de Melbourne, Australia por la campaña del Pacto Histórico.

“Aquí en Melbourne estamos a 16 horas adelante con respecto a Colombia, aquí en la Costa Este de Australia los puestos de votación cerraron cuando en Colombia era la medianoche, es decir, a las 4 de la tarde, hora local, pero a las 8 de la mañana de este domingo, justo cuando se abrieron las urnas aquí, empecé a recibir mensajes de colombianos que viven aquí en Melbourne y me advertían que en toda la entrada del lugar de votación, que es un hotel había personas distribuyendo publicidad política de un partido en especÍfico, del Pacto Histórico”, relató el periodista.

Agregó que también había publicidad política en carros, letreros, pancartas, por lo que varias personas le empezaron a enviar varias fotos y videos, entonces Camilo, como lo haría cualquier periodista, alistó sus equipos de video, salió al puesto de votación y cuando llegó, pudo verificar que lo denunciado si estaba sucediendo, entonces empezó a grabar.

Esto ocurrió en la calle, afuera del puesto de votación, el periodista grabó a tres personas distribuyendo material político, luego, dijo Camilo, que “un ciudadano indignado que estaba pasando, le reclamó a uno de los señores que estaba distribuyendo la publicidad, le dijo que eso no era permitido y que por favor dejara votar libremente a los colombianos, el señor se enfureció y en medio de esa rabia pues se me fue encima, me agredió físicamente, golpeó mi cámara, hasta el punto que la cámara quedó enfocando el piso, afortunadamente no pasó a mayores, lo único que dijo es que llevaba más de 30 años viviendo en Australia.

Por esta situación, las personas que presenciaron el hecho defendieron al periodista, el funcionario del consulado también salió y les dijo que no podían distribuir material de publicidad política. Lo anterior, dado que la policía australiana no hace presencia permanente cuando hay elecciones de otros países, dijo Montoya.

Finalmente, Camilo Montoya contó en W Fin de Semana que cuando cerraron las urnas varias personas le enviaron videos de denuncias en las que e veían cómo se abordaban a los electores que llegaban a este puesto y los inducían a votar por la consulta del Equipo por Colombia ya que les mostraban cómo debían marcar el tarjetón.

Video: este es el momento en que ocurre el hecho denunciado

