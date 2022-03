Jota Pe Hernández, el youtuber santandereano que se convirtió en uno de los senadores más votados por Colombia

Jonathan Ferley Pulido Hernández, más conocido en sus redes sociales como Jota Pe Hernández, hoy, 14 de marzo, se convirtió en senador de la coalición Alianza Verde Y Centro Esperanza, y lo más curioso, es que fue de los más votados por Colombia, obtuvo 189.291 votos.

Tiene 30 años de edad, nació en Bucaramanga, y vive en Villa Rosa, al norte de la ciudad. Desde muy temprano quiso ser comunicador social y periodista, sin embargo, los recursos monetarios no le alcanzaron y tuvo que cancelar sus semestres en la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB.

A raíz de la crisis económica, se convirtió en generador de contenidos y un youtuber que hoy arrasa miles de vistas, creó el noticiero Última Hora Colombia, en el que tiene más de dos millones de seguidores.

¿Su campaña para ser senador?

Según Jota Pe Hernández, no se alió con nadie. Por redes sociales se hizo conocer en Colombia, recorrió el país, sin maquinaria, sin camionetas, sin viáticos, con un letrero en su cabeza, una bandera de Colombia y un periódico con su historia de vida.

El youtuber se reconoce como un joven humilde, hijo de campesinos, de un padre de taxista y víctima de toda la corrupción que hay en el país.

"Ha sido un trabajo de años, hoy se ve el resultado, lo hizo por indignación que hacen los politiqueros, llego el momento de representar al pueblo, Diós lo ha decidido así, no se sigan probando lo que es del pueblo, Jota Pe es un joven humilde, hijo de una pareja de campesinos humildes, un colombiano, que ha sido testigo y afectado por la corrupción, con sus 30 años que representa a la gente que está mamada, no me refiero a todos los congresistas, soy santandereano, quiero representar a todos los departamentos de esta patria, estoy casado, nos tocó duro con mi esposa. Yo nací en Villa Rosa, en el norte de Bucaramanga, estudié en una escuela rural, San José, ingresé a estudiar comunicación social, no tenía recursos, no pude cumplir ese sueño, me inventé mi noticiero, impactó a todo Colombia".

También es un cantante cristiano y salido del Sena, en Bucaramanga.